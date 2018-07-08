Beşiktaş'ta geçen sezon ortaya koyduğu performansla beklenenin altında kalan Alvaro Negredo, teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadro dışı bırakılmıştı. İspanyol futbolcuyu Slovakya kampına götürmeyen Şenol hoca, Başkan Fikret Orman'la önceki gün transfer zirvesi gerçekleştirdi. Listedeki ve görüşülen isimlerle ilgili olarak tecrübeli teknik adama bilgi veren Orman, başarılı hocaya bu konudaki görüşünü sordu.
Burak Yılmaz - Vagner Love takası iddiası
Trabzonspor'da mutsuz günler geçiren ve eski hocası Şenol Güneş tarafından ısrarla istenen Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ın yolunu tutacağı ve bu transfer karşılığında Trabzonspor'a Vagner Love'ın verileceği iddia edildi.
Etiketler: Şenol Güneş , Burak Yılmaz , Trabzonspor , Beşiktaş , Vagner Love
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