Yol Durumu
  1. Zach LaVine'ın takımı belli oldu

- takası iddiası

'da mutsuz günler geçiren ve eski hocası tarafından ısrarla istenen 'ın 'ın yolunu tutacağı ve bu transfer karşılığında Trabzonspor'a 'ın verileceği iddia edildi.

Beşiktaş'ta geçen sezon ortaya koyduğu performansla beklenenin altında kalan Alvaro Negredo, teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadro dışı bırakılmıştı. İspanyol futbolcuyu Slovakya kampına götürmeyen Şenol hoca, Başkan Fikret Orman'la önceki gün transfer zirvesi gerçekleştirdi. Listedeki ve görüşülen isimlerle ilgili olarak tecrübeli teknik adama bilgi veren Orman, başarılı hocaya bu konudaki görüşünü sordu.

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  • 08 Temmuz 2018, Pazar 12:19
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