Yol Durumu
  1. Milli yıldız Fransız devine imza attı

için geliyor

Transfer çalışmalarına hız veren bu yıl yeniden şampiyonluk hedefleyen , forvetini buldu. İngiltere'de top koşturan Ganalı forvet 'in Siyah Beyazlı kulüple prensipte anlaştığı iddia edildi.

Yıldız forvet Beşiktaş için geliyor

Transferde şu ana kadar sessiz kalan ve forvet konusunda çalışmalar yapan 'ta flaş bir isimle sona doğru gelindi. Swansea City'de forma giyen 'in siyah-beyazlı formaya yakın olduğu aktarıldı. Gana basınında çıkan özel haberde, Ayew'e yakın bir kaynağa dayandırılarak bir derleme yapıldı.



Buna göre de Ayew'in menajerlerinin Beşiktaş ile prensipte anlaştığı kaydedildi. Gelecek günlerde Ayew'in İstanbul'a geleceği ve imzayı atacağı da eklendi. 28 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayacağı, opsiyon detaylarının henüz netleşmediği aktarıldı.

Etiketler: ,
  • 08 Temmuz 2018, Pazar 16:59
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ