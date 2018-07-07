Dünya Kupası çeyrek finalinde ev sahibi Rusya ile Hırvatistan yarı finale yükselecek son ekibin belirleneceği karşılaşmada kozlarını paylşacak. Turnuvanın şampiyonluk favorilerinden olan İspanya'yı eleyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Rusya, peri masalını evinde sürdürmek isterken, Danimarka'yı ecel terleri döktüğü karşılaşma sonrası eleyen Hırvatistan, Rusya'yı devirerek yoluna devam etmek istiyor.
Soçi şehrindeki Fisht Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi takvim.com.tr'de...
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İki takım arasında oynanan maçlara bakıldığında Hırvatistan'ın üstünlüğü bulunuyor. Rusya ile Hırvatistan arasında bugüne kadar 2'si resmi 1'i hazırlık karşılaşması olmak üzere 3 maç oynandı. Hırvatistan bu karşılaşmalarda 1 galibiyet elde ederken, 2 maç da beraberlikle sona erdi. Rusya'nın, Hırvatistan karşısında galibiyeti ise bulunmuyor. Hırvatistan'ın attığı 3 gole, Rusya 1 golle karşılık verdi
Rusya ile Hırvatistan arasındaki resmi maçlar, rekabetin de ilk iki maçı oldu. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda mücadele eden iki ekibin Rusya'nın başkenti Moskova'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynadıkları karşılaşmalar golsüz eşitlikle sona erdi. Hırvatistan 29 puanla lider, Rusya da 24 puanla ikinci sırada grubu tamamlayarak Avusturya ile İsviçre'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonaya katılma hakkını elde etti.
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İki ekip arasındaki rekabette ilk goller 3. maçta geldi. Rusya'nın Rostov şehrinde 17 Kasım 2015'te oynanan mücadelede Hırvatistan ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 3-1 kazandı.
Rekabetin ilk golü 14. dakikada Fedor Smolov'dan gelirken, Hırvatistan'ı galibiyete taşıyan golleri 57. dakikada Kalinic, 60. dakikada Brozovic ve 82. dakikada Mandzukic attı.
Rusya, Sovyetler Birliği dönemi ile birlikte Dünya Kupalarındaki 45. maçını oynayacak. Ruslar, bugüne kadar oynadıkları 44 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi elde etti.
Bu maçlarda Rusya 75 gol atarken, kalesinde ise 52 gol gördü.
Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, ardından katıldığı 3 şampiyonada grup aşamasını geçemedikten sonra Rusya'da bu şanssızlığını kırdı. Şampiyonada bugüne kadar oynadığı 20 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 29 gol atarken, kalelerinde 19 gol gördü.
RUSYA - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA? RUSYA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Soçi şehrindeki Fisht Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi takvim.com.tr'de...
DÜNYA KUPASI İSTATİSTİKLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKYALINIZ
REKABETTE HIRVATİSTAN ÜSTÜNLÜĞÜ
İki takım arasında oynanan maçlara bakıldığında Hırvatistan'ın üstünlüğü bulunuyor. Rusya ile Hırvatistan arasında bugüne kadar 2'si resmi 1'i hazırlık karşılaşması olmak üzere 3 maç oynandı. Hırvatistan bu karşılaşmalarda 1 galibiyet elde ederken, 2 maç da beraberlikle sona erdi. Rusya'nın, Hırvatistan karşısında galibiyeti ise bulunmuyor. Hırvatistan'ın attığı 3 gole, Rusya 1 golle karşılık verdi
İKİ RESMİ MAÇTA GOL YOK
Rusya ile Hırvatistan arasındaki resmi maçlar, rekabetin de ilk iki maçı oldu. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda mücadele eden iki ekibin Rusya'nın başkenti Moskova'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynadıkları karşılaşmalar golsüz eşitlikle sona erdi. Hırvatistan 29 puanla lider, Rusya da 24 puanla ikinci sırada grubu tamamlayarak Avusturya ile İsviçre'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonaya katılma hakkını elde etti.
DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Goller son maçta
İki ekip arasındaki rekabette ilk goller 3. maçta geldi. Rusya'nın Rostov şehrinde 17 Kasım 2015'te oynanan mücadelede Hırvatistan ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 3-1 kazandı.
Rekabetin ilk golü 14. dakikada Fedor Smolov'dan gelirken, Hırvatistan'ı galibiyete taşıyan golleri 57. dakikada Kalinic, 60. dakikada Brozovic ve 82. dakikada Mandzukic attı.
İŞTE İLK 11'LER
RUSYA'NIN KUPA GEÇMİŞİ
Rusya, Sovyetler Birliği dönemi ile birlikte Dünya Kupalarındaki 45. maçını oynayacak. Ruslar, bugüne kadar oynadıkları 44 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi elde etti.
Bu maçlarda Rusya 75 gol atarken, kalesinde ise 52 gol gördü.
HIRVATİSTAN 21. MAÇINDA
Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, ardından katıldığı 3 şampiyonada grup aşamasını geçemedikten sonra Rusya'da bu şanssızlığını kırdı. Şampiyonada bugüne kadar oynadığı 20 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 29 gol atarken, kalelerinde 19 gol gördü.
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