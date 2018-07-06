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Fransa'nın rakibi ! : 1 - Belçika: 2 (MAÇ SONUCU I ÖZET)

2018 FIFA çeyrek final ikinci maçında ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda bulduğu gollerle 2-0 öne geçen Belçika ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü ve yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu

Fransanın rakibi belli oldu!

2018 FIFA 'nda bugün oynanan çeyrek final maçlarında Fransa ve tur atladı.

Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda iki çeyrek final maçı oynandı. Günün ilk mücadelesinde Fransa, Varane ve Griezmann'ın her iki yarıda attığı gollerle Uruguay'ı 2-0 yenerek ilk yarı finalist oldu.

İkinci karşılaşmada kupanın en büyük favorilerinden ile karşılaşan Belçika, Kevin de Bruyne ve Fernandinho'nun kendi kalesine attığı gollerle rakibini 2-1 yenerek yarı finalde Fransa ile eşleşti.

Brezilya'nın tek golü, 76. dakikada Renato Augusto'dan geldi.

Brezilya'nın elenmesiyle Dünya Kupası'nda Avrupa dışında hiçbir kıtadan takım kalmadı ve kupanın bir Avrupa ülkesine gitmesi kesinleşti.

Turnuvada yarınki çeyrek final maçlarında TSİ 17.00'de İsveç ile İngiltere, 21.00'de de ev sahibi Rusya ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 20:57
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