2018 FIFA Dünya Kupası'nda bugün oynanan çeyrek final maçlarında Fransa ve Belçika tur atladı.

Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda iki çeyrek final maçı oynandı. Günün ilk mücadelesinde Fransa, Varane ve Griezmann'ın her iki yarıda attığı gollerle Uruguay'ı 2-0 yenerek ilk yarı finalist oldu.

İkinci karşılaşmada kupanın en büyük favorilerinden Brezilya ile karşılaşan Belçika, Kevin de Bruyne ve Fernandinho'nun kendi kalesine attığı gollerle rakibini 2-1 yenerek yarı finalde Fransa ile eşleşti.

Brezilya'nın tek golü, 76. dakikada Renato Augusto'dan geldi.

Brezilya'nın elenmesiyle Dünya Kupası'nda Avrupa dışında hiçbir kıtadan takım kalmadı ve kupanın bir Avrupa ülkesine gitmesi kesinleşti.

Turnuvada yarınki çeyrek final maçlarında TSİ 17.00'de İsveç ile İngiltere, 21.00'de de ev sahibi Rusya ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek.