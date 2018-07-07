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'da iki kadro dışı!

Son dakika haberine göre 'ın kamp kadrosu belli oldu! Sarı-kırmızılılarda sakatlığı olduğu gerekçesiyle antrenmanlara çıkmayan ve sözleşmesinin feshedilmesi beklenen , kadroda yer almadı. 'nda milli takımlarıyla görev yapan ve 'nın izinlerinin ardından kampa katılacağı, 'in takıma İsviçre'de dahil olacağı ve burnundan ufak bir operasyon geçiren Younes 'nın izninin ardından kampa gideceği de belirtildi

Galatasarayda iki kadro dışı!

Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün 'ye gidiyor. Özel bir uçuşla saat 11.30'da Zürih'e hareket edecek olan sarı-kırmızılılar, kamptaki ilk antrenmanını bu akşam yerel saatle 17.30'da medya mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirecek.

İsviçre kampı kafilesinde yer alan oyuncuların listesi şu şekilde:

Abdussamed Karnuçu, , Ahmet Sivri, Bafetimbi , Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, , Fernando Reges, Garry Rodrigues, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Muğdat Çelik, , , , , Sofiane Feghouli, Yunus Akgün.

Sakatlığı olduğu gerekçesiyle antrenmanlara çıkmayan ve sözleşmesinin feshedilmesi beklenen , kadroda yer almadı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK AÇIKLAMIŞTI!
Galatasaray'da dün Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, dün basın toplantısı gerçekleştirmiş ve önemli açıklamalar yapmıştı. 'la yolların ayrıldığını dile getiren Albayrak, Tarık Çamdal'la da ilgili konuşmuştu. Albayrak, "Kaleci Eray İşcan ile yollarımızı ayırdık. Vedalaşmaya geldi, kulüp arıyor. Tarık Çamdal ile uzun uzun konuştum. 200 bin euro tasarruf ettim, mutluyum. 'Kulüp arıyorum, oynaman lazım' diyorum. İnşallah benim de yardımımla kulüp bulacağız. Sabri Sarıoğlu konusu gerçek dışı..." ifadelerini kullanmıştı.

BELHANDA, MUSLERA, GOMIS, NAGATOMO DAHA SONRA
2018 'nda bulunan sonrasında ise burnundan ufak bir operasyon geçiren Younes ile Dünya Kupası'nda ülkeleri Uruguay ve Japonya'yı temsil eden ile , yeni sezon hazırlıkları için izinleri tamamlandıktan sonra yerlerini alacak. Yurt dışında bulunan Bafetimbi Gomis ise kafileye İsviçre'de katılacak.

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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 11:36
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