Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün İsviçre'ye gidiyor. Özel bir uçuşla saat 11.30'da Zürih'e hareket edecek olan sarı-kırmızılılar, kamptaki ilk antrenmanını bu akşam yerel saatle 17.30'da medya mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirecek.

İsviçre kampı kafilesinde yer alan oyuncuların listesi şu şekilde:

Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Bafetimbi Gomis, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Eren Derdiyok, Fernando Reges, Garry Rodrigues, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün.

Sakatlığı olduğu gerekçesiyle antrenmanlara çıkmayan Tolga Ciğerci ve sözleşmesinin feshedilmesi beklenen Tarık Çamdal, kadroda yer almadı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK AÇIKLAMIŞTI!

Galatasaray'da dün Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, dün basın toplantısı gerçekleştirmiş ve önemli açıklamalar yapmıştı. Eray İşcan'la yolların ayrıldığını dile getiren Albayrak, Tarık Çamdal'la da ilgili konuşmuştu. Albayrak, "Kaleci Eray İşcan ile yollarımızı ayırdık. Vedalaşmaya geldi, kulüp arıyor. Tarık Çamdal ile uzun uzun konuştum. 200 bin euro tasarruf ettim, mutluyum. 'Kulüp arıyorum, oynaman lazım' diyorum. İnşallah benim de yardımımla kulüp bulacağız. Sabri Sarıoğlu konusu gerçek dışı..." ifadelerini kullanmıştı.

BELHANDA, MUSLERA, GOMIS, NAGATOMO DAHA SONRA

2018 Dünya Kupası'nda bulunan sonrasında ise burnundan ufak bir operasyon geçiren Younes Belhanda ile Dünya Kupası'nda ülkeleri Uruguay ve Japonya'yı temsil eden Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo, yeni sezon hazırlıkları için izinleri tamamlandıktan sonra yerlerini alacak. Yurt dışında bulunan Bafetimbi Gomis ise kafileye İsviçre'de katılacak.