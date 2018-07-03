Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, yoğun bir tempoya girerken yurt dışı kampı öncesi teknik patron Phillip Cocu'nun özellikle 3 futbolcunun performanısını çok beğendiği ortaya çıktı. Hollandalı teknik adamın, Josef, Mehmet Ekici ve Eljif Elmas'ın çalışmasından ve performansından çok memnun kaldı. Bu dunrum orta sahada büyük bir rekabetin hebercisi gibi görünüyor.
3 topçuya tam puan
Geçtiğimiz perşembe günü sezonu açan F.Bahçe’de çalışmalar tam gaz sürerken, teknik patron Cocu en çok Josef, Eljif Elmas ve Mehmet Ekici’nin performansından memnun kaldı
Etiketler: Eljif Elmas , Fenerbahçe , mehmet ekici
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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