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3 topçuya tam puan

Geçtiğimiz perşembe günü sezonu açan F.Bahçe’de çalışmalar tam gaz sürerken, teknik patron Cocu en çok Josef, ve ’nin performansından memnun kaldı

3 topçuya tam puan
Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren , yoğun bir tempoya girerken yurt dışı kampı öncesi teknik patron Phillip Cocu'nun özellikle 3 futbolcunun performanısını çok beğendiği ortaya çıktı. Hollandalı teknik adamın, Josef, Mehmet Ekici ve Eljif Elmas'ın çalışmasından ve performansından çok memnun kaldı. Bu dunrum orta sahada büyük bir rekabetin hebercisi gibi görünüyor.
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