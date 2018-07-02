Uçaklar iniyor şov başlıyor

Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından transferde çok ciddi beklentiler içine giren Fenerbahçe'de bu haftanın oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. Sarı- Lacivertli taraftarlar büyük bir heyecanla resmi imzaları beklerken Fenerbahçe yönetimi ve sportif direktör Comolli'nin sürekli temas halinde olduğu Hollandalı golcü Bas Dost ve İngiliz orta saha oyuncusu Jack Wilshere'in bu hafta içinde İstanbul'a gelerek imza atıp takıma katılmaları bekleniyor.
FIFA BONSERVİSİ BU HAFTA AÇIKLAYACAK
FIFA'nın Sporting Lizbon ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Hollandalı golcü Bas Dost'un bonservis ücretini de bu hafta içinde belirlemesi bekleniyor. Bonservisi Barcelona'da bulunan Kolombiyalı stoper Yerry Mina'nın durumu ise bu iki oyuncudan biraz daha farklı görünüyor.
KOLOMBİYA ELENİRSE MİNA DA GELECEK
DÜNYA Kupası'nda 2 golü bulunan Yerry Mina'nın yarın oynanacak Kolombiya-İngiltere maçında takımının elenmesi durumunda İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fenerbahçeli yetkililerin Rusya'ya giderek Mina ile görüştüğü ve bazı ufak tefek pürüzleri hallettiği de gelen haberler arasında.
BARÇA İLE ÖN SÖZLEŞME BİLE İMZALANDI
BUNUN yanında Fenerbahçe'nin Barcelona ile ön sözleşme yaptığı ve Yerry Mina'nın Sarı-Lacivertli kulübe gelmemesi durumunda Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro tazminat ödeneceği de ifade ediliyor. Mina dışında bir stoper transferinin de gündemde olduğu belirtiliyor.
FIFA BONSERVİSİ BU HAFTA AÇIKLAYACAK
FIFA'nın Sporting Lizbon ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Hollandalı golcü Bas Dost'un bonservis ücretini de bu hafta içinde belirlemesi bekleniyor. Bonservisi Barcelona'da bulunan Kolombiyalı stoper Yerry Mina'nın durumu ise bu iki oyuncudan biraz daha farklı görünüyor.
KOLOMBİYA ELENİRSE MİNA DA GELECEK
DÜNYA Kupası'nda 2 golü bulunan Yerry Mina'nın yarın oynanacak Kolombiya-İngiltere maçında takımının elenmesi durumunda İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fenerbahçeli yetkililerin Rusya'ya giderek Mina ile görüştüğü ve bazı ufak tefek pürüzleri hallettiği de gelen haberler arasında.
BARÇA İLE ÖN SÖZLEŞME BİLE İMZALANDI
BUNUN yanında Fenerbahçe'nin Barcelona ile ön sözleşme yaptığı ve Yerry Mina'nın Sarı-Lacivertli kulübe gelmemesi durumunda Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro tazminat ödeneceği de ifade ediliyor. Mina dışında bir stoper transferinin de gündemde olduğu belirtiliyor.
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