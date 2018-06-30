Grubunu 3'te 3 yaparak gol yemeden lider tamamlayan Uruguay, 48 yıl sonra Portekiz'le karşı karşıya geldi. Oscar Tabarez ve öğrencileri, Edinson Cavani önderliğinde Portekiz'i de 2-1'lik skorla geçerek çeyrek finale yükseldi!

Maçta gol perdesi erken açıldı. 7. dakikada hızlı gelişen atakta Luis Suarez, topla sol kanatta buluştu. Kafasını kaldırdıktan sonra arka direğe hareketlenen Edinson Cavani'ye harika bir orta açan Suarez'in bu pası, Cavani'nin aynı şıklıktaki kafa vuruşuyla asiste dönüştü ve Uruguay, 1-0 öne geçti.

Uruguay, golden sonra kendi yarı alanına çekildi ve kapacağı toplarla kontraatağa çıkmayı denedi. Portekiz ise, organize Uruguay savunmasını aşmakta zorlandı.

38. dakikada Portekiz gole yaklaşan taraf oldu: Ricardo Pereira'nın sağ kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Gonçalo Guedes'in kafa vuruşu kaleci Fernando Muslera'da kaldı.

İlk yarıda son dakika oynanırken bu kez Uruguay gole yaklaştı: Diego Godin'in uzun pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Edinson Cavani'nin çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı ve Uruguay, devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

MUSLERA'YA İLK GOLÜ PEPE ATTI!



Portekiz, aradığı golü 55. dakikada buldu: 55'inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Joao Mario, Raphael Guerreiro ile paslaşmayı tercih etti. Borussia Dortmund forması giyen Guerreiro, hiç bekletmeden ortasını yaptı ve bu ortaya altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Pepe, kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi. Bu gol, Muslera'nın Dünya Kupası'nda yediği ilk gol oldu!

Uruguay'ın Portekiz'e cevabı çok gecikmedi. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde gelişen hızlı atakta sahneye bir kez daha Cavani çıktı. Rodrigo Bentancur'un yerden pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Edinson Cavani, yaptığı harika plase ile topu kaleci Rui Patricio'nun solundan ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi! Cavani, Dünya Kupası'ndaki 3. golünü atmış oldu.

70. dakikada Fernando Muslera'nın sektirdiği topla ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Bernardo Silva'nın çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.