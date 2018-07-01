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Volkan Demirel'den Muslera'ya tebrik!

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın Portekiz'i mağlup edip adını çeyrek finale yazdırmasının ardından Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Volkan Demirel'den Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'ya tebrik geldi.

Volkan Demirelden Musleraya tebrik!

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren Volkan Demirel'den, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'ya tebrik geldi.

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda oynanan ve Uruguay'ın Portekiz'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından, Instagram'daki hikayesinden Muslera ile olan bir fotoğrafını paylaşan Volkan Demirel, "Congratulations bro (Tebrikler kardeşim)" yazarak meslektaşını kutladı.

Fernando Muslera'dan da Volkan Demirel'e aynı şekilde cevap geldi. Uruguaylı kaleci, tecrübeli file bekçisine Instagram'daki hikayesinden, "Teşekkürler abi" yazarak yanıt verdi.

Volkan Demirel'in paylaşımı

Fernando Muslera'nın paylaşımı

  • 01 Temmuz 2018, Pazar 09:57
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