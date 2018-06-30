2018 Dünya Kupası 2. turu 6 gollü muhteşem bir maçla başladı. Kazan Arena'da oynanan ve saat 17.00'de başlayan ve İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani'nin yönettiği maçta Messi'li Arjantin'i 4-2 yenen Fransa çeyrek finale yükseldi.

Arjantin'in çok şey beklediği Lionel Messi, Rusya'daki maçta Kylian Mbappe'nin golgesinde kaldı. Mbappe bir penaltı yaptırıp 2 gol attığı maça damgasını vurdu ve maçın yıldızı oldu.

Fransa çeyrek finalde bu akşam 21.00'de oynanacak Uruguay-Portekiz maçının galibiyle eşleşecek.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Fransa, 13. dakikada Antoine Griezmann'ın penaltıdan attığı golle Arjantin karşısında 1-0 öne geçti. Bu golde penaltıyı yaptıran Kylian Mbappe Kendi yarı sahasından topla çıkan 19 yaşındaki golcü, 3 Arjantin defansının arasında sıyrıldıktan sonra Rojo'nun hareketiyle yerde kaldı. Penaltıyı Griezmann gole çevirdi.

Arjantin, 41. dakikada Angel di Maria'nın attığı harika golle Fransa karşısında 1-1 eşitliği yakaladı.

Maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

20 DAKİKADA 4 GOL GELDİ! PAVARD Dİ MARİA'YA NAZİRE YAPTI

Arjantin, 48. dakikada Gabriel Mercado'yla maçta ilk kez öne geçti. Messi'nin vuruşunda Mercado'ya çarpan top ağlara gitti ve Arjantin skoru 2-1'e getirdi.

Fransa Di Maria'nın golüne Benjamin Pavard'ın 57. dakikadaki muhteşem golüyle karşılık verdi ve Arjantin karşısında 2-2 eşitliği yakaladı.

MBAPPE İŞİ BİTİRDİ

2-2'den sonra dümene Fransa geçti. 64. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle Arjantin karşısında 3-2 öne geçti.

Kylian Mbappe bu golden 4 dakika sonra kaleciyi ikinci kez mağlup etti ve Arjantin karşısında 4-2 öne geçti.

AGÜERO'NUN UZATMALARDAKİ GOLÜ YETMEDİ

Arjantin maçın 90+3. dakikasında Agüero'nun golüyle umutlansa da bu gol Tangoculara tur için yeterli olmadı ve Fransa 4-3'lük skorula çeyrek finale yükselen taraf oldu.