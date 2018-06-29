Bir Japon mucizesi

Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşandı... Japonya, Dünya Kupası H Grubu'ndaki son maçında Polonya'ya 1-0 kaybetti. Kolombiya ise Senegal'i 1-0 yendi. Böylece Kolombiya grubu lider tamamladı. Japonya ve Senegal'in puanları ve averajları eşitlendi. Senegal, Japonya ile attığı- yediği gol sayısı ve ikili averajın eşit olması sonrası FIFA Fair Play kuralları gereği görülen sarı kartlar baz alındı. Rakibine göre az sarı kart göre Japonya son 16 takım arasına kaldı. Japonya 4, Senegal ise 6 sarı kart gördü.
MAÇIN TEK GOLÜ BEDNAREK'TEN GELDİ
Polonya'nın H Grubu'nda son maça kadar puanı bulunmuyordu. Polonya'ya galibeyiti getiren gol 59. dakikada geldi. Kurzawa'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, arka direğe hareketlenen Bednarek, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Polonya'ya galibiyeti getirdi. Japonlar bu yenilgiye rağmen maç sonu büyük bir sevinç yaşadılar.
NAGATOMO 90 DAKİKA OYNADI
Japonya, H Grubu'ndaki ilk maçında Kolombiya'yı 2-1 mağlup ettikten sonra Senegal ile 2-2 berabere kalmıştı... Bu arada performansıyla bu sezon Galatasaray taraftarının büyük beğenisini kazanan Yuto Nagatomo, Polonya maçında 90 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu mücadelesiyle yine sınıfı geçmeyi başardı.
BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI LEWANDOWSKİ
Polanya'nın yıldız futbolcusu Lewandowski. Japonya maçında da beklenen görüntüden uzaktı. Dünya Kupası'nda büyük işlere imza atması beklenen Bayern Münih'in yıldızı Lewa turnuvayı gol atamadan tamamladı.
JAPON YAPIŞTIRICISI NAGATOMO
G.SARAY'IN Japon yıldızı Yuto Nagatomo, Polonya maçında sahanın iyilerindendi. 90 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, yüzde 100 top kapma istatistiğiyle dikkat çekti. 1 isabetli orta yapan Nagatomo, 5 kez ikili mücadele kazandı.
MAÇIN TEK GOLÜ BEDNAREK'TEN GELDİ
Polonya'nın H Grubu'nda son maça kadar puanı bulunmuyordu. Polonya'ya galibeyiti getiren gol 59. dakikada geldi. Kurzawa'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, arka direğe hareketlenen Bednarek, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek Polonya'ya galibiyeti getirdi. Japonlar bu yenilgiye rağmen maç sonu büyük bir sevinç yaşadılar.
NAGATOMO 90 DAKİKA OYNADI
Japonya, H Grubu'ndaki ilk maçında Kolombiya'yı 2-1 mağlup ettikten sonra Senegal ile 2-2 berabere kalmıştı... Bu arada performansıyla bu sezon Galatasaray taraftarının büyük beğenisini kazanan Yuto Nagatomo, Polonya maçında 90 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu mücadelesiyle yine sınıfı geçmeyi başardı.
BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI LEWANDOWSKİ
Polanya'nın yıldız futbolcusu Lewandowski. Japonya maçında da beklenen görüntüden uzaktı. Dünya Kupası'nda büyük işlere imza atması beklenen Bayern Münih'in yıldızı Lewa turnuvayı gol atamadan tamamladı.
JAPON YAPIŞTIRICISI NAGATOMO
G.SARAY'IN Japon yıldızı Yuto Nagatomo, Polonya maçında sahanın iyilerindendi. 90 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, yüzde 100 top kapma istatistiğiyle dikkat çekti. 1 isabetli orta yapan Nagatomo, 5 kez ikili mücadele kazandı.
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