FIFA 2018 Dünya Kupası G Grubu'nda ilk 2 maçını kazanan İngiltere ve Belçika karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz biten maçı 1-0 kazanan Belçika G Grubu'nu lider tamamladı ve 2. turda Japonya ile eşleşti. İngiltere ise 2. turda Kolombiya ile çeyrek final mücadelesi verecek. Maçın ilk yarısında İngiltere daha çok topa sahip olsa da Belçika pozisyon bulan taraf oldu. Ama ilk yarıda gol sesi çıkmadı. 51'de Januzay harika bir vuruşla Belçika'yı öne geçirdi: 1-0. Kalan dakikalarda gol olmayınca Belçika maçı 1-0 kazandı.
Belçika'dan tek kurşun
G Grubu’ndaki liderlik mücadelesinde Belçika güldü. İlk yarısgı olsüz biten maçta Belçika, İngiltere’yi Adnan Januzay’ın golüyle dervdi
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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