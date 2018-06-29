Kolombiya zirvede bitirdi

mağlupederekpuanla grubu lider tamamladı.iseileaynı gol ve averaja sahip olmasınarağmen daha fazla sarı kart gördüğüiçin grubusırada bitirerek elendi.futbolclar maç sonundabüyük bir üzüntü yaşadılar. Maçınilk yarısında gol sesi çıkmadı.dakikadaortasındaçok iyi yükselenkafa vuruşuylaöne geçirdi. Başka gol olmayıncasahadangalip ayrıldı.Bu sonuçla puanınıyükseltenöğrencilerigruptan lider olarak çıktı.