Dünya Kupası H Grubu'nda Kolombiya, Senegal'i 1-0 mağlup ederek 6 puanla grubu lider tamamladı. Senegal ise Japonya ile aynı gol ve averaja sahip olmasına rağmen daha fazla sarı kart gördüğü için grubu 3. sırada bitirerek elendi. Senegalli futbolclar maç sonunda büyük bir üzüntü yaşadılar. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 74. dakikada Juan Quintero'nun ortasında çok iyi yükselen Yerry Mina, kafa vuruşuyla Kolombiya'yı 1-0 öne geçirdi. Başka gol olmayınca Kolombiya sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Jose Pekerman'ın öğrencileri gruptan lider olarak çıktı.
Kolombiya zirvede bitirdi
Kolombiya, Senegal’i Mina’nın kafa golüyle yenerek H Grubu’nu zirvede bitirdi... Senegal ise ‘Kart averajı’ ile turnuvaya vead etti
Etiketler: Dünya Kupası , Japonya , Senegal , Grubu , Kolombiya
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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