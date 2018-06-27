;
Yol Durumu
  1. Ve korkulan oldu: Musa’ya 2 kanca
  2. Galatasaray’a Luis Cavanda müjdesi

Trezeguet’ye 6 milyon euro

lı futbolcu için çalışmalara yeniden başlayan yönetimin yıllık 2,2 milyon Euro değil, 4 yıl için 6 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öğrenildi

Trezeguet’ye 6 milyon euro
Dünya Kupası'na ilk kez katılan Mısır'ın turnuvaya veda etmesinin ardından Galatasaray'da yeniden Trezeguet sesleri yükselmeye başladı... Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcunun i konusunda girişimlere hız vermiş durumda... Yönetimin iddia edildiği gibi Trezeguet'ye yıllık 2.2 milyon Euro değil, 4 yıl için 6 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği ortaya çıktı. UEFA ile yapılan anlaşma sonrasında maaş bütçesini aşağıya çekmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar'ın yıllık 1.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı düşünmedeği belirtiliyor. Eğer Trezeguet bu teklifi kabul ederse Kasımpaşa kulübüne serbest kalma bedeli olan 5 milyon Euro ödenecek. Bu durumda bile transferin toplam maliyeti 11 milyon Euro olacak.
Etiketler: , , , , , ,
  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar