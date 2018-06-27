Dünya Kupası'na ilk kez katılan Mısır'ın turnuvaya veda etmesinin ardından Galatasaray'da yeniden Trezeguet sesleri yükselmeye başladı... Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcunun transferi konusunda girişimlere hız vermiş durumda... Yönetimin iddia edildiği gibi Trezeguet'ye yıllık 2.2 milyon Euro değil, 4 yıl için 6 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği ortaya çıktı. UEFA ile yapılan anlaşma sonrasında maaş bütçesini aşağıya çekmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar'ın yıllık 1.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmayı düşünmedeği belirtiliyor. Eğer Trezeguet bu teklifi kabul ederse Kasımpaşa kulübüne serbest kalma bedeli olan 5 milyon Euro ödenecek. Bu durumda bile transferin toplam maliyeti 11 milyon Euro olacak.
Trezeguet’ye 6 milyon euro
Mısırlı futbolcu için çalışmalara yeniden başlayan yönetimin yıllık 2,2 milyon Euro değil, 4 yıl için 6 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öğrenildi
Etiketler: Dünya Kupası , UEFA , Galatasaray , Mısır , Kasımpaşa , Trezeguet' , transfer
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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