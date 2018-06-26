A Grubu'nun puansız ve tur şansı olmayan iki takımının maçında Suudi Arabistan, Mısır'ı 2-1 yendi. 22. dakikada Salah şık bir aşırtmayla Mısır'ı öne geçirdi. 41'de Al Muwallad'la penaltı kaçıran S.Arabistan, 45. dakikada bu kez Al Faraj'ın penaltısıyla skor 1-1 oldu. 90'da Dawsari 3 puanı getirdi.