A Grubu'nun puansız ve tur şansı olmayan iki takımının maçında Suudi Arabistan, Mısır'ı 2-1 yendi. 22. dakikada Salah şık bir aşırtmayla Mısır'ı öne geçirdi. 41'de Al Muwallad'la penaltı kaçıran S.Arabistan, 45. dakikada bu kez Al Faraj'ın penaltısıyla skor 1-1 oldu. 90'da Dawsari 3 puanı getirdi.
Suudi Arabistan 90'da kazandı
Gruptan çıkma şansını ilk iki maçların sonunda kaybeden iki takımın maçında Suudi Arabistan, Mısır’ı mağlup etti...
Etiketler: Suudi Arabistan , Mısır , Dünya Kupası
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.