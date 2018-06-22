Yurttan ve dünyadan spor gündemi

MENAJERLER NANİ'Yİ ÖNERDİ!
2015-2016 sezonunda Fenerbahçe formasını giyen Luis Nani, Galatasaray'ın gündemine geldi... Menajerlerin, Lazio'dan ayrılması beklenen Portekizli kanat oyuncusunu Sarı- Kırmızılılar'a önerdiği belirlendi. Yönetimin bu konuyu teknik direktör Fatih Terim'e ilettiği, tecrübeli hocanın ise bu transferi veto ettiği öğrenildi.
28 HAZİRAN'DA START VERİLECEK
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıklarının 1. etap kamp dönemiyle ilgili açıklama yapıldı... 28 Haziran'da Florya'da toplanacak olan Sarı-Kırmızılılar 1 Temmuz'da İsviçre'nin Zürih şehrine gidilecek. Galatasaray, Zürih'teki çalışmalarını 12 Temmuz'da oynayacağı özel maçın ardından tamamlayacak.
KOMBİNELERE BÜYÜK İLGİ
Galatasaraylı taraftarlar kombinelerini yenilemek için TT Stadı'na akın ediyor. Kombinelerin genel satışı ise 25 Haziran'da başlayacak.
YILDIZLAR TATİLDE BİR ARAYA GELDİ
Yeni sezonda Galatasaraylı taraftarların çok şeyler beklediği Sinan Gümüş tatilini sürdürüyor. Gurbetçi yıldız, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun'la bir araya gelip yemek yedi.
AJAX TADİC'İ BİTİRDİ
HOLLANDA futbolunun dev kulübü Ajax, Southampton'dan Dusan Tadic'i renklerine bağladı. Ajax bu transfer için 17 milyon Euro ödedi.
36 TAKSİTLE FUTBOLCU!
KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Feyenoord'tan aldıkları Bilal Başacıkoğlu'nun maliyetini açıkladı. Bedir, "1 milyon Euro'luk bonservis bedelini 36 taksitte ödeyeceğiz" dedi.
EMRE CAN JUVE'DE
LIVERPOOL ile sözleşmesi sona eren Türk asıllı Alman millli futbolcu Emre Can beklendiği gibi Juventus'a transfer oldu. Dün sağlık kontrolünden geçen Emre ardından 4 yıllık imzayı attı.
TORREİRO açıklandı
Sampdoria başkanı Massimo Ferrero, genç yıldız Lucas Torreiro'nun 30 milyon Euro karşılığında Arsenal'a transfer olduğunu açıkladı. Uruguaylı yıldız şu anda Dünya Kupası'nda bulunuyor.
2015-2016 sezonunda Fenerbahçe formasını giyen Luis Nani, Galatasaray'ın gündemine geldi... Menajerlerin, Lazio'dan ayrılması beklenen Portekizli kanat oyuncusunu Sarı- Kırmızılılar'a önerdiği belirlendi. Yönetimin bu konuyu teknik direktör Fatih Terim'e ilettiği, tecrübeli hocanın ise bu transferi veto ettiği öğrenildi.
28 HAZİRAN'DA START VERİLECEK
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıklarının 1. etap kamp dönemiyle ilgili açıklama yapıldı... 28 Haziran'da Florya'da toplanacak olan Sarı-Kırmızılılar 1 Temmuz'da İsviçre'nin Zürih şehrine gidilecek. Galatasaray, Zürih'teki çalışmalarını 12 Temmuz'da oynayacağı özel maçın ardından tamamlayacak.
KOMBİNELERE BÜYÜK İLGİ
Galatasaraylı taraftarlar kombinelerini yenilemek için TT Stadı'na akın ediyor. Kombinelerin genel satışı ise 25 Haziran'da başlayacak.
YILDIZLAR TATİLDE BİR ARAYA GELDİ
Yeni sezonda Galatasaraylı taraftarların çok şeyler beklediği Sinan Gümüş tatilini sürdürüyor. Gurbetçi yıldız, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun'la bir araya gelip yemek yedi.
AJAX TADİC'İ BİTİRDİ
HOLLANDA futbolunun dev kulübü Ajax, Southampton'dan Dusan Tadic'i renklerine bağladı. Ajax bu transfer için 17 milyon Euro ödedi.
36 TAKSİTLE FUTBOLCU!
KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Feyenoord'tan aldıkları Bilal Başacıkoğlu'nun maliyetini açıkladı. Bedir, "1 milyon Euro'luk bonservis bedelini 36 taksitte ödeyeceğiz" dedi.
EMRE CAN JUVE'DE
LIVERPOOL ile sözleşmesi sona eren Türk asıllı Alman millli futbolcu Emre Can beklendiği gibi Juventus'a transfer oldu. Dün sağlık kontrolünden geçen Emre ardından 4 yıllık imzayı attı.
TORREİRO açıklandı
Sampdoria başkanı Massimo Ferrero, genç yıldız Lucas Torreiro'nun 30 milyon Euro karşılığında Arsenal'a transfer olduğunu açıkladı. Uruguaylı yıldız şu anda Dünya Kupası'nda bulunuyor.
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