;
Yol Durumu
  1. Japonya’dan tarihi zafer
  2. Fener’i istiyorum

coştu bir kere!

İlk maçta ’a 5 atan , dün de Mohamed Salah’lı ’ı 3 golle uğurladı. 3 puanı getiren golleri Fathy (k.k.), Cheryshev ve Dzyuba attı

Rusya coştu bir kere!
Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya, ikinci maçında da gol şov yaptı. Ruslar, Mısır'ı 3-1 yenerek iki maçta 6 puana ulaştı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Fathy (k.k.), Cheryshev ve Dzyuba attı. 'ın tek sayısını ise penaltıdan Mohammed Salah kaydetti. Mısır lehine verilen serbest vuruş kararı, video yardımcı hakem sistemi kullanılarak penaltı olarak değiştirildi. ile Mısır arasındaki karşılaşmanın 4. hakemi ise Cüneyt Çakır'dı.
Etiketler: , , , ,
  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ