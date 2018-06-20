Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya, ikinci maçında da gol şov yaptı. Ruslar, Mısır'ı 3-1 yenerek iki maçta 6 puana ulaştı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Fathy (k.k.), Cheryshev ve Dzyuba attı. Mısır'ın tek sayısını ise penaltıdan Mohammed Salah kaydetti. Mısır lehine verilen serbest vuruş kararı, video yardımcı hakem sistemi kullanılarak penaltı olarak değiştirildi. Rusya ile Mısır arasındaki karşılaşmanın 4. hakemi ise Cüneyt Çakır'dı.
Rusya coştu bir kere!
İlk maçta Suudi Arabistan’a 5 atan Rusya, dün de Mohamed Salah’lı Mısır’ı 3 golle uğurladı. 3 puanı getiren golleri Fathy (k.k.), Cheryshev ve Dzyuba attı
Etiketler: Rusya , Suudi Arabistan , Dünya Kupası , Mısır , Cüneyt Çakır
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.