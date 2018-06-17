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’dan altın vuruş

, ’nun sayısız pozisyon yakaladığı maçı ’in golüyle kazandı . Peru’da 45’te penaltıyı auta yolladı...

Danimarka’dan altın vuruş
Dünya Kupası C Grubu' maçında Danimarka, Peru'yu 1-0 mağlup etti. Maça etkili başlayan taraf olurken, temsilcisi 45. dakikada Cueva ile bir penatı atışından yararlanamadı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Peru oldu. Ancak golü buldu. 59. dakikada kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yollayan Yussuf Poulsen, Danimarka'yı 1-0 öne geçirdi.

BASKI VAR, GOL YOK
Kalesinde golü gördükten sonra Danimarka yarı sahasında büyük bir kuran Peru, sayısız gol pozisyonuna girse de sonuca gidemedi. Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel da alınan galibiyette büyük rol oynadı.
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