Danimarka’dan altın vuruş

Dünya Kupası C Grubu' maçında Danimarka, Peru'yu 1-0 mağlup etti. Maça etkili başlayan taraf Peru olurken, Güney Amerika temsilcisi 45. dakikada Cueva ile bir penatı atışından yararlanamadı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Peru oldu. Ancak golü Danimarka buldu. 59. dakikada kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yollayan Yussuf Poulsen, Danimarka'yı 1-0 öne geçirdi.
BASKI VAR, GOL YOK
Kalesinde golü gördükten sonra Danimarka yarı sahasında büyük bir baskı kuran Peru, sayısız gol pozisyonuna girse de sonuca gidemedi. Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel da alınan galibiyette büyük rol oynadı.
BASKI VAR, GOL YOK
Kalesinde golü gördükten sonra Danimarka yarı sahasında büyük bir baskı kuran Peru, sayısız gol pozisyonuna girse de sonuca gidemedi. Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel da alınan galibiyette büyük rol oynadı.
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