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Yol Durumu
  1. Danimarka Peru'yu tek golle geçti

, 'yı 2-0 mağlup etti

D Grubu'nun 2. maçında , 'yı 32. dakikada Etebo'nun kendi kalesine ve 71'de Modric'in penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti. 'da düzenlenen 'nda heyecan 3. gün de devam etti. Açılış maçında ev sahibi Rusya, 'ı 5-0 mağlup etmişti. İkinci günde ise Uruguay Mısır'ı, İran da Fas'ı 1-0'lık skorlarla yendi. 'nun damga vurduğu maçta ise İspanya ile Portekiz 3-3 berabere kaldı. Bugün oynanan C Grubu maçlarının ikisinde de hakemler VAR uygulamasından destek aldı. Fransa Avustralya'yı 2-1, da Peru'yu 1-0 mağlup etti. D Grubu'nun ilk maçında ise Arjantin, Messi'nin penaltı kaçırdığı maçta İzlanda ile 1-1 berabere kalmıştı

Hırvatistan lider oldu

'nda 3. günün son maçında ile , Kaliningrad'da karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Hırvatistan, 14. dakikada Perisic, 16. dakikada da Kramaric'le kaleyi yokladı ancak sonuç alamadı.

Hırvatistan 32. dakikada golü buldu... Modric'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde oluşan karambolde Kramaric'in dokunduğu top Etebo'ya çarparak ağlara gitti. Hırvatistan bu golle maçta 1-0 öne geçti.

45. dakikada Nijerya gole yaklaştı... Bu dakikada, Moses'ın ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şut çerçeveyi bulmadı ve ilk yarı 1-0 Hırvatistan'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Nijerya tempoyu yükseltti.

Ancak golü bulan taraf yine Hırvatistan oldu. 70. dakikada Modric'in kullandığı köşe vuruşunda, William Troost-Ekong, Mandzukic'e yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı işaret etti. Penaltıyı kullanan hata yapmadı ve skor 2-0 oldu.

90+2. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Kovacic bu pozisyonu gole çeviremedi.

Kalan dakikalarda da başka gol olmadı, maçı 2-0 kazanan Hırvatistan D Grubu'nda liderliğe yükseldi.

DETAYLAR BİRAZDAN...

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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi 21:57
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