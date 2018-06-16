FIFA 2018 Dünya Kupası'nda 3. günün son maçında Hırvatistan ile Nijerya, Kaliningrad'da karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Hırvatistan, 14. dakikada Perisic, 16. dakikada da Kramaric'le kaleyi yokladı ancak sonuç alamadı.

Hırvatistan 32. dakikada golü buldu... Modric'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde oluşan karambolde Kramaric'in dokunduğu top Etebo'ya çarparak ağlara gitti. Hırvatistan bu golle maçta 1-0 öne geçti.

45. dakikada Nijerya gole yaklaştı... Bu dakikada, Moses'ın ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şut çerçeveyi bulmadı ve ilk yarı 1-0 Hırvatistan'ın üstünlüğüyle tamamlandı.





İkinci yarıda Nijerya tempoyu yükseltti.

Ancak golü bulan taraf yine Hırvatistan oldu. 70. dakikada Modric'in kullandığı köşe vuruşunda, William Troost-Ekong, Mandzukic'e yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı işaret etti. Penaltıyı kullanan Luka Modric hata yapmadı ve skor 2-0 oldu.

90+2. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Kovacic bu pozisyonu gole çeviremedi.

Kalan dakikalarda da başka gol olmadı, maçı 2-0 kazanan Hırvatistan D Grubu'nda liderliğe yükseldi.

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