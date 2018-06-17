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'de yeni sezonun ismi Lefter Sezonu oldu

() 'de yeni sezonun adını "Lefter Sezonu" olarak belirledi. TFF'nin bu kararını önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Süper Ligde yeni sezonun ismi belli oldu

geçtiğimiz dönemi İlhan Cavcav Sezonu olarak adlandırmıştı. Bunun ardından yeni dönemde bu zorlu maratona kimin adının verileceği merak konusuydu. Bunun yanı sıra da birçok isim gündeme gelmişti. En önemli ve anlamlı teklif ise Kulübü Başkanı 'den geldi. Başkan Cengiz, verdiği özel röportajda ezeli rakiplerine bir jest yaparak, "Galatasaray taraftarı olarak sezonun ismi için Metin Oktay veya Gündüz Kılıç isterim. Ancak hakkaniyetli olmak gerekirse şu ana kadar hiç Fenerbahçeli isim verilmemiş. Galatasaray Başkanı olarak isterim ki Lefter ya da Can Bartu olsun. Doğrusu budur" demişti.

FEDERASYON KARARINI VERDİ

İşte bu gelişmelerin ardından tüm gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karara çevrildi. Başkan Mustafa Cengiz gibi diğer kulüplerin yetkilileri de Lefter ya da Can Bartu'nun adının verilmesine olumlu bakınca karar vermek de fazla zorlaşmadı. Bunun sonucunda da yetkilileri yeni sezonun adının Lefter Sezonu olmasına karar verirken bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacaklar.

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  • 17 Haziran 2018, Pazar 10:25
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