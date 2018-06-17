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çifte bomba patlatıyor: Imbula & Musa

8 numara ve forvet i için büyük çaba harcayan hedefe yakın... dan CSKA’ya veda eden G.Saray’a evet dedi. 'yle kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu pazarlığı yapan yönetim, Imbula'nın kiralanması için de 'le çok büyük oranda anlaştı.

Cimbom çifte bomba patlatıyor: Imbula & Musa
Avrupa'da ses getirecek bir kadro için kolları sıvayan Galatasaray'da bombalar patlıyor... Öncelikle 8 numara ve kanat-forvet takviyesi için harekete geçen Sarı-Kırmızılılar iki yıldızı birden bitiriyor. Sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da kiralık geçiren Ahmed Musa, adım adım Galatasaray'a doğru geliyor.

​MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Dün hesabından CSKA'ya veda eden Nijeryalı yıldız, menajeri aracılığıyla Cimbom'a 'evet' dedi. Yönetim şu anda Musa'nın bonservisini elinde bulunduran Leicester City ile pazarlık masasında.

​ÖNEMLİ MESAFE KATEDİLDİ
İngilizler'le yapılan kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu pazarlıkları son aşamaya gelmiş durumda... Cimbom, Fransız orta alan oyuncusu Gianelli Imbula'nın inde de önemli mesafe katetti.

​1 HAFTADA BİTİREBİLİRLER
Stoke City ile kiralama konusunda büyük oranda anlaşan G.Saray yönetimi, Imbula'nın menajeriyle de pazarlık halinde. Sarı-Kırmızılılar'ın 1 hafta içinde Imbula ve Musa'yı bitirebileceği ifade ediliyor.

GEÇEN SEZON GELEMEMİŞTİ
Sezonu Toulouse'ta kiralık olarak geçiren Gianelli Imbula, geçen sezon Tudor'un transferde öncelikli hedefiydi. Fakat Stoke teklifi kabul edince, yönetim de Osmanlı'dan Badou Ndiaye'yi transfer etmişti.
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