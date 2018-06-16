Uruguay, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Uruguay, A Grubu'ndaki ilk maçında Mısır'ı 1-0 yendi. 13. dakikada Uruguay'ın golcüsü Suarez'in şutu az farkla dışarı çıktı. 37'de Uruguay'ın stoperi Godin savunmadan hızlı çıktı. Suarez'e ara pasını gönderdi ancak yıldız oyuncu topa hareketlenemeyince Maviler mutlak bir golden oldu. sa ç-baş yold urtt u 45'te Suarez, Mısır kalecisi Shenawi ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Maçın 72. dakisasında başrolde yine Suarez vardı. Uruguaylı oyuncu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Shenawi'yi yine geçemedi. Karşılaşmanın 87. dakikasında Cavani'nin şutu direkten döndü. 89'da Gimenez kornerden gelen topu çok iyi yükselerek kafayla ağlara yolladı. Uruguay kupaya 3 puanla başladı.
Uruguay’ın Mısır keyfi
Uruguay, Salah’sız Mısır karşısında zorlandı. 87’de Cavani’nin şutu direkte patladı. 89’daki köşe vuruşunda havada asılı kalan Gimenez, kafayla Uruguay’a 3 puanı kazandırdı
Etiketler: Mısır , Dünya Kupası , Uruguay , Gimenez , Cavani
- 16 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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