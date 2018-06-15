B Grubu'ndaki ikinci maçta Portekiz, iki kez öne geçtiği mücadelede İspanya ile 3-3 berabere kaldı.

İspanya'nın gollerini Diego Costa (2) ve Nacho atarken, Portekiz'in üç golü de Ronaldo'dan geldi.

İspanya karşısında "hat-trick" yapan Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, üst üste dördüncü Dünya Kupası organizasyonunda gol atan 4. futbolcu olarak tarihe geçti.





Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki "hat-trick" sayısını 51'e çıkardı. Yıldız futbolcu, 33 yaş 130 günle Dünya Kupası tarihinde "hat-trick" yapan en yaşlı futbolcu oldu.

İki gün önce Julen Lopetegui'nin yerine İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Fernando Hierro, ilk maçından beraberlikle ayrıldı.

PROGRAM

Dünya Kupası'nda 16 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçların programı şöyle:

13.00 Fransa-Avustralya (Kazan Arena - Kazan)

16.00 Arjantin-İzlanda (Spartak Stadı - Moskova)

19.00 Peru-Danimarka (Mordovia Arena - Saransk)

22.00 Hırvatistan-Nijerya (Kaliningrad Stadı - Kaliningrad)