;
Yol Durumu
  1. Neustadter huzursuz oldu!

'da 'a ırkçı saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından 'da hedef tahtasına oturtulan 'a bir saldırı daha yapıldı.

Almanyada İlkay Gündoğana ırkçı saldırı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet edip fotoğraf çektirmesinden ötürü Almanların hedef tahtasına oturttuğu 'ın başı beladan kurtulmuyor.

Alman Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'na hazırlık çerçevesinde Suudi Arabistan'la oynadığı hazırlık maçında tribünler tarafından ıslıklanan gurbetçi futbolcunun bu defa da başka bir çirkinlikle karşılaştığı ortaya çıktı.

İLKAY ŞİKAYETÇİ OLDU

​Ülkenin önde gelen gazetelerinden Bild'in paylaştığı habere göre Gündoğan'ın otomobili, Suudi Arabistan'a karşı 2-1 kazandıkları maçtan bir gece önce saldırıya uğradı. İlkay'ın olayın ardından Köln Savcılığı'na giderek kimliği belirsiz kişi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Etiketler: ,
  • 16 Haziran 2018, Cumartesi 11:38
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ