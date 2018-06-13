Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çaykur Rizespor'un Avusturya'nın camileri kapatma kararı sonrasında bu ülkede yapacağı yaz kampını iptal etmesine destek verdi. Bakan Bak, "Bütün takımlarımıza da aynı tavsiyeleri yapıyoruz. Çünkü bu ülkenin takımları, bizim ülkemize karşı yapılan, her ne hareket olursa olsun gerekli tepkiyi göstermelidir." diye konuştu.
Bak’tan Avusturya mesajı
Avusturya’nın camileri kapatma kararı üzerine bu ülkedeki kampını iptal eden Rizespor’a Bakan Bak’tan destek geldi
Etiketler: Spor Toto Süper Lig , Osman Aşkın Bak , Avusturya , Çaykur Rizespor
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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