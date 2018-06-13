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Bak’tan mesajı

’nın camileri kapatma kararı üzerine bu ülkedeki kampını iptal eden Rizespor’a Bakan Bak’tan destek geldi

Bak’tan Avusturya mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'un 'nın camileri kapatma kararı sonrasında bu ülkede yapacağı yaz kampını iptal etmesine destek verdi. Bakan Bak, "Bütün takımlarımıza da aynı tavsiyeleri yapıyoruz. Çünkü bu ülkenin takımları, bizim ülkemize karşı yapılan, her ne hareket olursa olsun gerekli tepkiyi göstermelidir." diye konuştu.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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