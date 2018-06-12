;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. İşte Demba Ba'nın yeni takımı

Fenerbahçeli Fernandao 'ya oldu

Fenerbahçeli oyuncu Fernandao ekibi 'ya oldu.

Fenerbahçede ilk transfer gerçekleşti

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu de Santana'nın i konusunda ekibi ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varmıştır.

José Fernando Viana de Santana'ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."

Etiketler: , , ,
  • 12 Haziran 2018, Salı 19:14
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar