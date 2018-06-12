Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu José Fernando Viana de Santana'nın transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varmıştır.



José Fernando Viana de Santana'ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."