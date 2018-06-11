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kampını iptal etti

ekiplerinden , 'da camilerin kapatılmasına tepki amacı ile bu ülkede yapacağı 3. etap kampını iptal etti.

Çaykur Rizespor Avusturyaya tepki

Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 'nın 7 camiyi kapatma kararını yönetim kurulu olarak doğru bulmadıklarını ve buna kayıtsız kalamayacaklarını belirtti.

Avusturya'nın İslam karşıtı uygulamasından rahatsızlık duyduklarını vurgulayan Yardımcı, "Yeni sezon hazırlıklarımıza 27 Haziran'da Rize'de başlayacağız. Buradaki kampın ardından ikinci etap kampımızı 'da yapacağız. Yurt dışı kampı için Avusturya planlamamızı yapmıştık ama yaşanan gelişmeler bunu değerlendirmemizi gerektirdi. Avusturya'nın tutumu nedeniyle yönetim kurulu olarak üçüncü etap kampını oy birliği ile iptal ettik." ifadelerini kullandı.

Yardımcı, üçüncü etap kamp yerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 23:27
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