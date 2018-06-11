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Manuel Fernades Kartal'a geri dönüyor

ile sözleşmesi sona eren 'ın eski oyuncusu , siyah beyazlı ekibe geri dönmeye hazırlanıyor.


Geçtiğimiz sezon Rusya'da sergilediği performansla yılın futbolcusu seçilen , 'a geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 17:02
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