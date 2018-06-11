Geçtiğimiz sezon Rusya'da sergilediği performansla yılın futbolcusu seçilen Manuel Fernandes, Beşiktaş'a geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.
Manuel Fernades Kartal'a geri dönüyor
Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Beşiktaş'ın eski oyuncusu Manuel Fernandes, siyah beyazlı ekibe geri dönmeye hazırlanıyor.
Etiketler: Manuel Fernandes , Beşiktaş , Lokomotiv Moskova
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