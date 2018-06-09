Sözleşmesi biten Oğuzhan'la 5 yıllık yeni bir anlaşma yapan Beşiktaş'ta bekleyiş sürüyor. Bunun nedeni, yıldız futbolcunun yıllık ücretinin yüzde 30'unu Arsenal'e verecek olması. Beşiktaş, İngiliz kulübüyle pazarlık yaptığı için resmi imzalar atılamıyor.
Oğuzhan’da bekleyiş sürüyor
- 09 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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