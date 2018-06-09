Oğuzhan’da bekleyiş sürüyor

Sözleşmesi biten Oğuzhan'la 5 yıllık yeni bir anlaşma yapan Beşiktaş'ta bekleyiş sürüyor. Bunun nedeni, yıldız futbolcunun yıllık ücretinin yüzde 30'unu Arsenal'e verecek olması. Beşiktaş, İngiliz kulübüyle pazarlık yaptığı için resmi imzalar atılamıyor.