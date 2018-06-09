;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Golden State bir kez daha şampiyon

'in listesi hazır

'da Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için harekete geçti. Deneyimli teknik adam listesini oluşturarak yönetime sundu. İşte Terim'in transfer edilmesini istediği isimler...

'da Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Deneyimli teknik adam önümüzdeki sezon Galatasaray'da şampiyonlar Ligi'nde yöine önemli başarılar yakalamak istiyor. Son geldiği sezonda çeyrek final başarısı gösteren Galatasaray'da çıta bu sefer daha yükseğe kondu. Peki bu başarılar için kadroya kimler dahil edilecek? Fatih Terim hangi oyuncuları istiyor? Detaylar haberimizde...

Etiketler: , , , , ,
  • 09 Haziran 2018, Cumartesi 11:48
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ