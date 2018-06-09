Galatasaray'da Fatih Terim Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Deneyimli teknik adam önümüzdeki sezon Galatasaray'da şampiyonlar Ligi'nde yöine önemli başarılar yakalamak istiyor. Son geldiği sezonda çeyrek final başarısı gösteren Galatasaray'da çıta bu sefer daha yükseğe kondu. Peki bu başarılar için kadroya kimler dahil edilecek? Fatih Terim hangi oyuncuları istiyor? Detaylar haberimizde...
Fatih Terim'in transfer listesi hazır
Galatasaray'da Fatih Terim Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için harekete geçti. Deneyimli teknik adam transfer listesini oluşturarak yönetime sundu. İşte Terim'in transfer edilmesini istediği isimler...
Etiketler: Fatih Terim , Serkan Kırıntılı , selçuk inan , Hakan Çalhanoğlu , transfer , Galatasaray
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