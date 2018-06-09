Doğu ve Batı şampiyonlarını karşı karşıya getiren NBA finalinin 4. maçında Cleveland Cavaliers, sahasında Golden State Warriors'ı konuk etti.

LeBron James'in önderliğindeki Cleveland'ı deplasmandaki iki maçta da deviren Golden State Warriors üst üste ikinci, son 4 yılda ise üçüncü kez şampiyonluğa uzandı.

GOLDEN STATE WARRİORS MAÇ VERMEDİ

Final serisinde uzatmaya giden ilk maçı dışında varlık gösteremeyen Cleveland, Golden State'e karşı maç kazanamadı. 2007 yılında San Antonio Spurs'e NBA finallerinde 4-0 yenilen LeBron'lu Cleveland, 11 yıl sonra aynı sonu Warriors karşısında da yaşadı.

BAŞTAN SONA WARRİORS ÜSTÜNLÜĞÜ

İlk periyotu 34-25 önde tamamlayan Golden State Warriors, ikinci çeyrekte skoru korudu ve devreye 61-52'lik avantajla girdi. Golden State Warriors, klasikleşen üçüncü çeyrek oyununu sahaya koydu ve rakibini 13 sayıda tutarak son çeyreğe 21 sayı önde girmeyi başardı.



Son periyotta üstünlüğünü koruyan Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers'ı 108-85 mağlup ederek seriyi 4-0 ile tamamladı ve şampiyon oldu.

Golden State Warriors Stephen Curry 37 sayı, 6 ribaund, 4 asist, 3 top çalma, 3 blokla oynadı. Kevin Durant 20 sayı, 12 ribaund, 10 asistle triple-double yaptı.

Cleveland Cavaliers'ta LeBron James 23 sayı, 7 ribaund, 8 asistlik performans sergiledi. Kevin Love 13 sayı attı ve 9 ribaund aldı.

4 YILDA 3. ŞAMPİYONLUK

Son 4 yılın NBA finalistleri olan iki takımın rekabetinde Golden State, üçüncü kez mutlu sona ulaşan taraf oldu. Cleveland, bu 4 yılda LeBron'un önderliğinde sadece 1 kez şampiyon oldu.

MVP YİNE KEVİN DURANT

Geçtiğimiz yıl Warrios şampiyon olurken, Durant de MVP ödülünü kazanmıştı. 1 yıl sonra aynı senaryo tekrarlandı. Durant üst üste ikinci kez NBA finallerinin MVP'si (En değerli oyuncu) oldu.