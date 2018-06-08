Fenerbahçe’den dev adım

Fenerbahçe Doğuş'tan şampiyonluk için büyük adım... Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında Tofaş'ı konuk eden Sarı- Lacivertliler rakibini 86-78 mağlup etti. Serideki ilk maçı da kazanan Fenerbahçe böylelikle durumu 2-0'a getirdi. Sarı- Lacivertliler iki maç daha kazanması durumunda 2017- 2018 sezonunu lig şampiyonu olarak tamamlayacak. Kanarya dün akşam oynanan maça istediği gibi başlayamasa da ilk çeyreği 19-17 önde kapatmayı başardı. Başa başa geçen ikinci çeyrek sonrası ise devreye 37-36 F.Bahçe lehine gidildi.
3. VE 4. MAÇ BURSA'DA OYNANACAK
Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, son 10 dakikaya 61- 53'lük skor avantajı ile girmeyi başardı. Son çeyrekte de Tofaş'a şans tanımayan Sarı-Lacivertliler, maçı 8 sayı farkla kazandı. Fenerbahçe'de Wanamaker 18 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle galibiyette büyük rol oynadı. Final serisindeki üçüncü ve dördüncü maçlar Tofaş'ın ev sahipliğinde Bursa'da oynanacak. Bursa'daki ilk maç yarın yapılacak.
ÇOK ÖNEMLİ BİR AVANTAJ SAĞLADIK
Obradovic, "2-0 öne geçerek önemli avantaj sağladık" dedi. F.Bahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tofaş'ı mağlup edip final serisinde 2-0 öne geçtikleri maç sonrası, "Kazanarak şampiyonluk için yolu yarıladık ve önemli bir avantaj sağladık." dedi. Aynı ciddiyetle devam edeceklerini belirten Sırp çalıştırıcı, "Önümüzdeki iki maçı da kazanıp sezonu şampiyon bitirmek istiyoruz" diye konuştu.
ALİ KOÇ VE COMOLLİ BİRLİKTE İZLEDİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertlilerin dün Tofaş ile oynadığı maçı Ülker Arena'daki locasında kulübün yeni sportif direktörü Damien Comolli ile birlikte takip etti. Koç ve Comolli, karşılaşma boyunca yoğun bir şekilde sohbet etti.
3. VE 4. MAÇ BURSA'DA OYNANACAK
Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, son 10 dakikaya 61- 53'lük skor avantajı ile girmeyi başardı. Son çeyrekte de Tofaş'a şans tanımayan Sarı-Lacivertliler, maçı 8 sayı farkla kazandı. Fenerbahçe'de Wanamaker 18 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle galibiyette büyük rol oynadı. Final serisindeki üçüncü ve dördüncü maçlar Tofaş'ın ev sahipliğinde Bursa'da oynanacak. Bursa'daki ilk maç yarın yapılacak.
ÇOK ÖNEMLİ BİR AVANTAJ SAĞLADIK
Obradovic, "2-0 öne geçerek önemli avantaj sağladık" dedi. F.Bahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tofaş'ı mağlup edip final serisinde 2-0 öne geçtikleri maç sonrası, "Kazanarak şampiyonluk için yolu yarıladık ve önemli bir avantaj sağladık." dedi. Aynı ciddiyetle devam edeceklerini belirten Sırp çalıştırıcı, "Önümüzdeki iki maçı da kazanıp sezonu şampiyon bitirmek istiyoruz" diye konuştu.
ALİ KOÇ VE COMOLLİ BİRLİKTE İZLEDİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertlilerin dün Tofaş ile oynadığı maçı Ülker Arena'daki locasında kulübün yeni sportif direktörü Damien Comolli ile birlikte takip etti. Koç ve Comolli, karşılaşma boyunca yoğun bir şekilde sohbet etti.
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