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'de fırtınası

Milli atlet , 14 etaptan oluşan serisinin bu sezonki beşinci yarışında 200 metre kategorisinde birinci oldu.

Elmas Ligde Ramil Guliyev fırtınası

Atletizmde 14 etaptan oluşan serisinin bu sezonki beşinci yarışında 200 metre kategorisinde mücadele eden birinci oldu.

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen organizasyonda lardan, 'da geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramil Guliyev ile kariyerinde birer Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve olimpiyat üçüncülüğü bulunan Yasmani Copello piste çıktı.

Milli sporcu Guliyev, 200 metre kategorisinde 19.90 ile bu sezonki en iyi derecesine imza atarak yarışı ilk sırada tamamladı. Kanadalı Aaron Brown 19.98 ile ikinci, Trinidad&Tobagolu Jereem Richards ise 20.19 ile üçüncülük elde etti.

400 metre engelli kategorisinde yarışan Copello ise 48.54'lük süresiyle yarışı üçüncü sırada bitirdi. Yarışta, Katarlı Abderrahman Samba 47.60 ile birinci, Norveçli Karsten Warholm ise 48.22 ile ikinci sırada yer aldı.

Copello, Elmas Lig'in Roma ayağında da üçüncülük elde etmişti.

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 02:20
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