Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş, Tofaş'ı 86-78 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Serinin üçüncü maçı 9 Haziran Cumartesi günü Bursa'da Tofaş ev sahipliğinde oynanacak.
FENERBAHÇE DOĞUŞ - TOFAŞ (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Doğuş 19-12 Tofaş (1. periyot sonucu)
Fenerbahçe Doğuş 37-36 Tofaş (İlk yarı sonucu)
Fenerbahçe Doğuş 63-51 Tofaş (3. periyot sonucu)
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