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Doğuş final serisi ikinci maçında 'ı 86-78 mağlup etti

Doğuş, play-off final serisi ikinci maçında 'ı 86-78 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe Doğuş Bursaya kayıpsız gidiyor

play-off final serisi ikinci maçında Doğuş, 'ı 86-78 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Serinin üçüncü maçı 9 Haziran Cumartesi günü 'da Tofaş ev sahipliğinde oynanacak.

FENERBAHÇE DOĞUŞ - TOFAŞ (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Doğuş 19-12 Tofaş (1. periyot sonucu)
Fenerbahçe Doğuş 37-36 Tofaş (İlk yarı sonucu)
Fenerbahçe Doğuş 63-51 Tofaş (3. periyot sonucu)

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 22:58
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