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listeye girdi

Ferdi Kadıoğlu listeye girdi
Yönetimi'nin 2. Lig ekibi Nijmegen'de forma giyen ile ilgilendiği ortaya çıktı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir süredir izlendiği ve beğenildiği ortaya çıktı. 'in de bu oyuncu hakkında olumlu görüş bildirdiği öne sürüldü.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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