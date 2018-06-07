Beşiktaş Yönetimi'nin Hollanda 2. Lig ekibi Nijmegen'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiği ortaya çıktı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir süredir izlendiği ve beğenildiği ortaya çıktı. Şenol Güneş'in de bu oyuncu hakkında olumlu görüş bildirdiği öne sürüldü.
Ferdi Kadıoğlu listeye girdi
Etiketler: Ferdi Kadıoğlu , Şenol Güneş , Beşiktaş , Hollanda
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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