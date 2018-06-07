Almanya Milli Takımı'nda Dünya Kupası öncesinde Mesut Özil şoku yaşanıyor. Sakatlığı bulunan Mesut Özil'in turnuvada yer alması tehlikeye girdi.

Alman basınından BILD'de yer habere göre; Mesut Özil, Dünya Kupası'nı kaçırabilir. Belinde ve dizinde ağrıları bulunan Özil'in sakatlığının ciddi olduğu belirtildi.

HAZIRLIK MAÇINDA OYNAMAYACAK

Son 4 günde antrenmana çıkamayan Mesut'un Suudi Arabistan ile oynanacak hazırlık maçında sahada yer almayacağı ve Dünya Kupası'nı da kaçırma ihtimalinin olduğu kaydedildi.

Avusturya ile oynanan hazırlık maçında 76. dakikada yerini Draxler'e bırakan Mesut Özil, takımının tek golünü atmıştı.