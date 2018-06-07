Gökhan Gönül, gelecek sezon Premier Lig'de oynamaya çok yakın. Fulham'ın transfer listesinde olan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu Beşiktaş yönetimi de göndermeye sıcak bakıyor.
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Gökhan Gönül'e teklif geldi
Beşiktaş'ın 33 yaşındaki sağ beki Gökhan Gönül için Premier Lig'den teklif geldi.
Gökhan Gönül, gelecek sezon Premier Lig'de oynamaya çok yakın. Fulham'ın transfer listesinde olan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu Beşiktaş yönetimi de göndermeye sıcak bakıyor.
Etiketler: gökhan gönül , Premier Lig , Beşiktaş , Şenol Güneş , İngiltere
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