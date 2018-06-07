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'ta sürpriz ayrılık! 'e teklif geldi

'ın 33 yaşındaki sağ beki için 'den teklif geldi.


, gelecek sezon 'de oynamaya çok yakın. Fulham'ın transfer listesinde olan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu yönetimi de göndermeye sıcak bakıyor.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 09:59
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