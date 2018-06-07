Taha Akgül ameliyat oldu

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, burnundan operasyon geçirdi. Taha Akgül'ün burnuna nefes darlığı sebebiyle Ankara Acıbadem Hastanesinde operasyon uygulandı.

BUGÜN TABURCU OLACAK

Bu gece müşahede altında tutulacak milli güreşçi, Perşembe günü taburcu edilecek.

Öte yandan Türkiye Güreş Federasyonu, Taha Akgül için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

MAYIS'TA 6. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, altın madalya kazandı.

Kaspiysk kentinde 7 gün süren şampiyonanın son müsabakasında olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 2-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Milli güreşçi, 6'ncı kez Avrupa şampiyonu olarak Türk sporcular arasında serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.