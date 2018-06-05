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Yurt dışı hayalim var

Genç futbolcu, “Benim yurt dışında oynamak gibi bir hayalim var. Başkanımla sürekli görüşüyorum” şeklinde konuştu

Yurt dışı hayalim var
Milli Takım'ın ve 'un yıldızı Okay Yokuşlu'dan itiraflar... 24 yaşındaki oyuncu, "Benim yurt dışında oynamak gibi bir hayalim var. Başkanımız ve yönetim kurulumuzla görüşüyorum. Trabzonspor'da çok güzel günler geçirdim. a buradan gittim" dedi.

ÇOK DAHA FARKLI OLABİLİRDİ
Okay, bu sezon ile ilgili olarak, "Trabzon'a yakışmayan, değişik bir durumdu. Bunu yaşamamamız gerekiyordu. Bu sezonki kadro çok iyi oyunculardan kuruluydu. Daha olabilirdi" diye konuştu.

LUCESCU BENİ ÇOK SEVİYOR
Milli takımın teknik sorumlusu Lucescu'nun kendisini çok sevdiğini de anlatan Okay, ", sağ olsun beni çok seviyor. Ara sıra iletişimimiz oluyor. Bana çok güvendiğini söylüyor" dedi.

STUTTGART OKAY'I TAKİPTE
Okay Yokuşlu'yu Avrupa'nın önemli takımları yakından takip ediyor... Son teklif ise Alman Ligi ekiplerinden Stuttgart'tan geldi. Almanlar, genç yıldız için 7 milyon Euro teklif edecek.
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