Fenerbahçe'de futbol direktörü belli oldu. A Spor'un haberine göre sarı lacivertli ekipte futbol direktörlüğü görevine Fransız Damien Comolli getirildi.

49 yaşındaki futbol adamı 1996 yılında İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Arsenal'da yedi sene boyunca gözlemci olarak görev yaptı. Bu süreçte Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi Afrikalı pek çok yeteneği Arsenal bünyesine kazandıran Comolli 2004 ila 2005 yılları arasında Fransa Birinci Lig takımlarından Saint Etienne'de teknik direktörlük yaptı. Fransız ekibiyle ligi 6. sırada bitirdi ve Fransa Kupası'nda yarı final gördü.

2005'te İngiliz ekiplerinden Tottenham Hotspur'de futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli, Hırvat yıldız Luka Modric'in transferinde önemli rol oynadı. Buna karşın bazı transferlerinden beklenen verimin alınamaması üzerine artan eleştirilerin sonucunda Comolli'nin görevine 2008'in Ekim ayında son verildi. Comolli bunun üzerine 2008'in Kasım ayında Saint Etienne'e sportif direktör olarak geri döndü ve 2010'un Kasım ayında İngiliz devi Liverpool'ın Futbol Strateji Direktörlüğü görevine getirildi. Comolli; İngiliz ekibinin Luis Suarez'i transfer etmesinde önemli rol oynadı.

22 Mart 2011'de Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli, 12 Nisan 2012'de İngiliz ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Comolli'nin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sarı lacivertli ekibe imza atması bekleniyor.