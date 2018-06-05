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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Galatasaray rekor kırdı

'den 'a mesajı

'ın gündeminin üst sıralarında yer alan ve taraftarların yolunu gözlemeye başladığı , öncesi Alman basınına bir röportaj verdi. "Gelecek sezon için planının ne?' şeklindeki soruyu yanıtlayan "Bir şey saklamıyorum. 'den ayrılacağım" diyerek net bir şekilde yanıtlayan yıldız oyuncu, ilk hedefinin Premier League olduğunu ancak diğer seçenekler için de kapısının kapalı olmadığını dile getirdi.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 08:25
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