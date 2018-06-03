Beşiktaş Yönetimi'nin transfer listesinde yer alan Opare ve Musa Çağıran için topun artık Şenol Güneş'te olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin 2 futbolcu ile görüşme yaparak el sıkıştığı ancak kararı Şenol Güneş'e bıraktığı gelen bilgiler arasında.
ONAYI ALINACAK
Şenol Güneş'in bu oyuncular hakkında olumsuz görüş bildirmesi durumunda Beşiktaş Yönetimi'nin bu transferleri rafa kaldırarak yeni arayışlara girişeceği öğrenildi.
ONAYI ALINACAK
Şenol Güneş'in bu oyuncular hakkında olumsuz görüş bildirmesi durumunda Beşiktaş Yönetimi'nin bu transferleri rafa kaldırarak yeni arayışlara girişeceği öğrenildi.
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