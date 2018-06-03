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& için top artık Güneş'te

’ta ve için son kararı verecek

Opare & Musa Çağıran için top artık Güneşte
Beşiktaş Yönetimi'nin listesinde yer alan Opare ve Musa Çağıran için topun artık Şenol Güneş'te olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin 2 futbolcu ile görüşme yaparak el sıkıştığı ancak kararı 'e bıraktığı gelen bilgiler arasında.

ONAYI ALINACAK
Şenol Güneş'in bu oyuncular hakkında olumsuz görüş bildirmesi durumunda Beşiktaş Yönetimi'nin bu transferleri rafa kaldırarak yeni arayışlara girişeceği öğrenildi.
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