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’de Hunt sesleri!

ile yollarını ayırıp Bayram Bektaş ile sözleşme imzlaayan İzmir ekibi, Hamburg’ta forma giyen Alman futbolcuyla görüşüyor

Göztepe’de Hunt sesleri!
Teknik direktör Bayram Bektaş'la 2 senelik sözleşme imzaladıktan sonra iç ve dış transferde çalışmalarını yoğunlaştıran Göztepe'ye Alman orta saha oyuncusu Aaron Hunt'ın önerildiği ortaya çıktı. Werder Bremen'de futbol yaşamına başlayan Hunt, 9 sezon bu kulüpte forma giydi. Ardından Wolfsburg'un yolunu tutan deneyimli futbolcu, 3 sezondur Hamburg için mücadele ediyor. Menajer aracılığıyla gündeme gelen Aaron Hunt hakkında son kararı teknik heyetin raporu sonrasında yönetim kurulu verecek.

SERDAR'A DA TEKLİF YAPILDI
Yurt içinde de transfer çalışmalarını sürdüren , küme düşen Osmanlıspor'dan Serdar Gürler'e teklif yaptı. Milli futbolcuyla birçok kulüp yakından ilgileniyor.
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