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Yeni yönetim mazbata alacak

Yeni yönetim mazbata alacak
Cumartesi yapılan olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz ve yeni yönetimi bugün mazbatasını alacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 16.00'da gerçekleştirilecek organizasyonda Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yeni yönetime mazbatasını takdim edecek.
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  • 29 Mayıs 2018, Salı 01:17
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