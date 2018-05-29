Cumartesi yapılan olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz ve yeni yönetimi bugün mazbatasını alacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 16.00'da gerçekleştirilecek organizasyonda Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yeni yönetime mazbatasını takdim edecek.
Yeni yönetim mazbata alacak
Etiketler: mustafa cengiz , türk telekom , divan kurulu
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