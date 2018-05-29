Yeni yönetim mazbata alacak

Cumartesi yapılan olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz ve yeni yönetimi bugün mazbatasını alacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 16.00'da gerçekleştirilecek organizasyonda Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yeni yönetime mazbatasını takdim edecek.