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hazırlık maçında 'ı 2-1 mağlup etti

A ı, ile karşılaştığı hazırlık maçını, Cenk Tosun’un golleriyle 2-1 kazandı.

İrana Tosun Paşa tarifesi

2020 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık karşılaşmalarına devam eden A ımız, bu karşılaşmaların ilkinde ile karşılaştı. A milli takım, Cenk Tosun'un her iki yarıdaki golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Cenk Tosun'un golleri 6 ve 50. dakikada geldi. İran'ın golü ise uzatma dakikalarında Ashkan Dejagah'dan geldi.

ÖMER BAYRAM KIRMIZI KART GÖRDÜ

Uzatma dakikalarında kale çizgisinden topu elle çıkaran Ömer Bayram, hem kırmızı kart gördü hem de penaltıya sebebiyet verdi.

MİLLİ TAKIMIN YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜK

İran karşısına genç bir takımla sahaya çıkan A milli takımın yaş ortalaması 25,6'ydı. A milli takımın en yaşlı oyuncuları ise 33 yaşında olan ve oldu.

HIZLI BAŞLADIK

Maça çok hızlı başlayan milli takımımız ilk 20 dakikada 5 net pozisyon yakaladı. Bunlardan birini Cenk Tosun ile değerlendiren milli takım, henüz 6. dakikada üstünlüğü ele aldı.

6 DEĞİŞİKLİK

Maça Serkan Kırıntılı, Hasan Ali, Çağlar, Kaan, Şener, Mehmet Topal, Okay, Emre Akbaba, Yusuf, Cengiz, Cenk 11'iyle başlayan milli takımda 6 değişikliğe gidildi. Oyuna sonradan gren oyuncular ise Serdar Gürler, Oğuzhan Özyakup, Deniz Türüç, Umut Bulut, Tarkan Serbest ve Ömer Bayram oldu.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 21:16
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