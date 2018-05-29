Fener’e Dede iddiası

Transfer sezonunda önceliği savunmaya veren Fenerbahçe, bu bölge için çalışmalarını sürdürüyor.
ÇOK TECRÜBELİ
Sarı-Lacivertli kulüp için önemli bir iddia bu kez Brezilya'dan geldi. Brezilya Milli Takımı'nın rezerv kadrosunda yer alan stoper Dede'nin ilk kez yurt dışına çıkacağı ve adresinin de Fenerbahçe olduğu belirtildi.
Transfere aracılık eden kişinin ise Giuliano olduğu ifade ediliyor. Cruzeiro'da forma giyen Dede, 30 yaşında ve 1.92 boyunda.
ÇOK TECRÜBELİ
Sarı-Lacivertli kulüp için önemli bir iddia bu kez Brezilya'dan geldi. Brezilya Milli Takımı'nın rezerv kadrosunda yer alan stoper Dede'nin ilk kez yurt dışına çıkacağı ve adresinin de Fenerbahçe olduğu belirtildi.
Transfere aracılık eden kişinin ise Giuliano olduğu ifade ediliyor. Cruzeiro'da forma giyen Dede, 30 yaşında ve 1.92 boyunda.
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