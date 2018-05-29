Transferde önceliği yerli yıldızlara veren Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı... Sarı- Kırmızılılar'ın yeni sezon öncesi ilk imzasını Emre Mor'a attırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genç yıldızla her konuda anlaşan yönetim, Celta Vigo ile temaslarını da menajer aracılığıyla sürdürüyor.



İSPANYOL BASINI DA YAZDI

İspanyol basınına da yansıyan haberlere göre Celta Vigo kulübü, Emre Mor'u Galatasaray'a kiralamaya sıcak bakıyor. Şampiyonlar Ligi faktörünün bu kararda çok etkili olduğu da vurgulanıyor.



BÜYÜK BİR ÇABA HARCANIYOR

Galatasaray bir başka transfer hedefi olan Nuri Şahin'le görüşmelerini de tüm hızıyla sürdürüyor. Yönetim, Emre Mor gibi Terim'in öğrencisi olan gurbetçi futbolcuyu ikna etmek için çaba harcıyor.



BU KEZ FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Daha önce Türkiye'ye gelmek istemeyen Nuri'nin bu kez farklı düşündüğü öğrenildi. Galatasaray, yıldız futbolcuyu ikna ederse, Dortmund'la pazarlıklara start verecek.