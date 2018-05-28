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Osmanlı’ya hücum!

yönetimi, küme düşen Başkent ekibinin 4 yıldızı , , ve Tiago Pinto’nun transferi için harekete geçiyor

Osmanlı’ya hücum!
YENİ hocasını yarın açıklayacak olan 'da transfer çalışmaları sürüyor... Bordo-Mavililer, küme düşen Osmanlıspor'un 4 yıldızını gözüne kestirmiş durumda... Yönetim, sağ kanat oyuncusu Serdar Gürler, ön libero Musa Çağıran, sol bek Tiago Pinto ve forvet Umar Aminu'yu listesine aldı.

UĞUR DA LİSTEDE
Bordo-mavililer teknik adam sorununu çözdükten sonra bu 4 isim için Osmanlıspor ile masaya oturacak. Trabzonspor'un küme düşen bir başka takım olan Gençlerbirliği'nin milli sol beki Uğur Çiftçi ile de yakından ilgilendiği öğrenildi. Yönetim ekonomik sorunlar nedeniyle düşük maliyetli isimleri listenin üst sırasına almış durumda. Yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Hüseyin Çimşir'in bu konuda detaylı bir rapor hazırladığı kaydedildi
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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