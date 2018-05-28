Eşi Sinem Çalhanoğlu ve ailesiyle beraber geldiği Giresun'da tatilini doyasıya yaşayan ünlü futbolcu doyumsuz manzarası ile kendisine hayran bırakan Kuzalan Şelalesinde çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Tatilini Doğu Karadeniz'de geçireceği öğrenilen Çalhanoğlu ve ailesi Giresun'dan sonra Trabzon'a geçti.



