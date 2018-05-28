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  1. Real Madrid'in yıldızı Türkiye yolunda

Giresun'da

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen milli futbolcu , Ramazan ayında geldiği ’de memleketi 'u ziyaretinin ardından eşinin memleketi Giresun’unu da gezmeyi ihmal etmedi.

Hakan Çalhanoğlu Giresunda

Eşi Sinem Çalhanoğlu ve ailesiyle beraber geldiği Giresun'da tatilini doyasıya yaşayan ünlü futbolcu doyumsuz manzarası ile kendisine hayran bırakan Kuzalan Şelalesinde çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Tatilini 'de geçireceği öğrenilen Çalhanoğlu ve ailesi Giresun'dan sonra 'a geçti.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 10:52
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