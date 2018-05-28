Real Madrid'in genç oyuncusu Achraf Hakimi'nin menajeri Alejandro Camano'dan ilginç bir açıklama geldi.
Real Madridli Achraf Hakimi Beşiktaş yolunda! Achraf Hakimi kimdir?
Real Madrid forması giyen Fas asıllı 19 yaşındaki Achraf Hakimi'nin menajeri aralarında Türkiye'den bir takımın da bulunduğu 3 kulüple görüşme halinde olduklarını doğruladı.
Etiketler: Real Madrid , Achraf Hakimi , Beşiktaş
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