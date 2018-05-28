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li yolunda! Achraf Hakimi kimdir?

forması giyen Fas asıllı 19 yaşındaki 'nin menajeri aralarında Türkiye'den bir takımın da bulunduğu 3 kulüple görüşme halinde olduklarını doğruladı.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 10:25
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